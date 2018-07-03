Украинка Козлова уступила в первом раунде Уимблдона

В трех сетах украинка проиграла американке Дженнифер Брэйди.

Украинка Катерина Козлова не сумела преодолеть первый круг теннисного турнира Большого Шлема - Уимблдон, который проходит в Лондоне.

Украинская теннисистка уступила в трех сетах американке Дженнифер Брэйди.

Два часа продолжалась борьба за победу в этой игре. Украинка, проиграв стартовый сет с двумя брейками и уступая во втором 2-5, сумела вернуть интригу и сравнять счет по партиям. На тайбрейке второй партии Козлова оформила три мини-брейка, проиграв два розыгрыша на своей подаче.

В решающем сете Брэйди сразу же обеспечила себе отрыв в два брейка и в итоге сохранила преимущество до конца встречи, отыграв два брейкпоинта в восьмом гейме.

Уимблдон. 1-й круг

Катерина Козлова (Украина) - Дженнифер Брэйди (США) 2-6, 7-6(4), 2-6

Отметим, что Катерина Козлова еще выйдет на корты Уимблдона в парном разряде.

Как сообщал УНИАН, вчера турнир покинули после первого тура украинка Элина Свитолина и ее соотечественница Катерина Бондаренко.