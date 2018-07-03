Украинка Козлова уступила в первом раунде Уимблдона
Украинка Катерина Козлова не сумела преодолеть первый круг теннисного турнира Большого Шлема - Уимблдон, который проходит в Лондоне.
Украинская теннисистка уступила в трех сетах американке Дженнифер Брэйди.
Два часа продолжалась борьба за победу в этой игре. Украинка, проиграв стартовый сет с двумя брейками и уступая во втором 2-5, сумела вернуть интригу и сравнять счет по партиям. На тайбрейке второй партии Козлова оформила три мини-брейка, проиграв два розыгрыша на своей подаче.
В решающем сете Брэйди сразу же обеспечила себе отрыв в два брейка и в итоге сохранила преимущество до конца встречи, отыграв два брейкпоинта в восьмом гейме.
Уимблдон. 1-й круг
Катерина Козлова (Украина) - Дженнифер Брэйди (США) 2-6, 7-6(4), 2-6
Отметим, что Катерина Козлова еще выйдет на корты Уимблдона в парном разряде.
Как сообщал УНИАН, вчера турнир покинули после первого тура украинка Элина Свитолина и ее соотечественница Катерина Бондаренко.