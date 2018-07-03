Завершается кругосветное путешествие по маршруту Всемирной эстафеты Олимпийского огня

В течение восьми лет Николай Подрезан с Олимпийским факелом в руках путешествовал по маршруту Всемирной эстафеты Олимпийского огня 2004-го года.

5 июля в Киеве Николай Подрезан при поддержке Национального олимпийского комитета преодолеет заключительный этап авторского масштабного социального проекта «Планета Земля. Взгляд из инвалидной коляски», который был начат в сентябре 2011 года.

А это - 34 города, расположенных в 26-ми странах мира. Несколько месяцев назад он вернулся из двух последних зарубежных этапов — Мельбурна и Сиднея, сообщает НОК Украины.

Накануне завершающего этапа, который финиширует в центре Киева, на Майдане Независимости, автор и исполнитель проекта провел пресс-конференцию, где поблагодарил за поддержку президента Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

“Большая благодарность Сергею Бубке, который, узнав о моем проекте, пригласил к Олимпийскому дому, спросил, чем может помочь и предложил свою поддержку”, - сказал господин Подрезан.

Также автор проекта рассказал, как благодаря руководителю НОК Украины, который является членом Исполкома МОК, познакомился с президентом Международного Олимпийского Комитета Томасом Бахом и имел с ним встречу в штаб-квартире в Лозанне. Тогда господин Бах с большой заинтересованностью ознакомился с деталями проекта и высоко оценил его цель и результаты. Главный олимпиец мира пожелал успехов в дальнейшей реализации замыслов и пригласил Николая Подрезана до Олимпии на церемонии зажжения Олимпийского огня Игр ХХХИИ Олимпиады 2020 года в Токио.

Проект имеет социальное направление - адаптировать объекты культуры и спорта, архитектурные и исторические достопримечательности для людей с инвалидностью. А также несет в себе просветительскую миссию, ведь на каждом этапе маршрута Николай Подрезан активно популяризировал олимпийские ценности и идеи.

В каждом городе и стране Николай встречался с молодежью, школьниками и студентами, с которыми делился информацией об Украине, ее спортивные достижения и олимпийские достижения, распространяя олимпийскую литературу и сувенирную атрибутику предоставленную Национальным олимпийским комитетом, таким образом популяризируя Украину и способствуя воспитанию у молодежи интереса к спорту и олимпизма.

Уникальный маршрут «Планета Земля. Взгляд из инвалидной коляски» будет зафиксирован в Национальном Реестре Рекордов Украины.