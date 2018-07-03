Рекордное количество стран-участниц примут участие в юношеском ЧМ по прыжкам в воду в Киеве

Турнир в Киеве пройдет в конце июля.

С 22 по 29 июля столичный дворец водных видов спорта «Лико-арена» будет принимать сильнейших прыгунов в воду, которые приедут на Юношеский чемпионат мира.

Соревнования такого уровня впервые будут проходить в Украине и соберут атлетов из 47 стран, сообщили УНИАН организаторы соревнований.

Спортсмены будут не только вести борьбу за награды планетарного первенства, но и бороться за лицензии III летних Юношеских Олимпийских игр-2018, которые пройдут в октябре в аргентинском городе Буэнос-Айрес.

«Юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду станет самым ярким и масштабным событием этого года. Приятно, что наша «Лико-арена» сможет принять около 500 спортсменов из 47 стран, что является максимальным представительством на соревнованиях такого уровня. В целом в мире прыжками в воду занимаются в 52-х странах. Это высокое международное признание и ответственность», - подчеркнул президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов.

По его словам «Лико-арена» полностью готова к чемпионату, ведь имеет надлежащую инфраструктуру, соответствующую высоким мировым стандартам и была высоко оценена спортсменами, в частности во время проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду, который в прошлом году в июне проходил в Киеве.

«Федерация Украины по прыжкам в воду совместно с генеральным спонсором компанией «Лико-Холдинг» продолжает создавать максимально комфортные условия для спортсменов как во время тренировок, так и во время отдыха. Уверен, что юные спортсмены по достоинству оценят новый мини-отель «Favor sport» и порадуют нас высокими результатами. Кстати, вход на соревнования для всех желающих будет свободный», - отметил Игорь Лысов.

Приятной новостью прозвучало сообщение от президента Федерации Украины по прыжкам в воду, что в ближайшее время Украина собирается вновь подать заявку на проведение чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году.

«Мы уже имеем успешный опыт проведения континентального первенства в 2017-м и с удовольствием снова вернем праздник спорта и возможность насладиться этим великолепным видом до нашей страны», - подчеркнул Игорь Лысов.

В свою очередь Министр молодежи и спорта Игорь Жданов отметил: «Мы рады, что большой спорт возвращается в Украину. Чемпионат Европы 2017 года в Киеве был проведен на отлично по оценке международных специалистов. Это поспособствовало тому, что Украине доверили провести Юношеский чемпионат мира-2018. Я убежден, что и в этот раз все пройдет на высшем уровне. Успехов, побед, а мы будем поддерживать наших спортсменов всем чем сможем»

Главный тренер сборной команды Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачова поделилась с присутствующими информацией которая непосредственно касается подготовки команды. «Юношеская сборная Украины вернулась с чемпионата Европы в Финляндии, где завоевала 4 серебряные медали. Капитан и лидер команды Софья Лискун пропустила этот турнир, чтобы лучше подготовиться к домашнему чемпионату мира. Нашу юношескую сборную на мировом первенстве будут представлять 12 спортсменов. Все максимально нацелены на результат, но конкуренция будет лицом серьезной».

Капитан команды Софья Лискун, которая уже имеет медали и взрослых стартов поделились своими эмоциями перед началом турнира. «Конечно присутствует волнение, ведь соревноваться придется у себя дома, а это двойная ответственность. Мы готовимся выступить на все тысячу процентов - хочется показать свой максимальный результат. Главная моя цель – это завоевание лицензии на Юношеские Олимпийские игры».

Также сегодня состоялась презентация логотипа чемпионата. На нем изображена спортсменка, которая прыгает с вышки в бассейн в форме каштана.