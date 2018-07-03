Свитолина и Бондаренко выбыли из борьбы на Уимблдоне, Цуренко вышла во второй круг

Из трех украинок выиграла в первом раунде только одна.

Три украинских теннисистки сегодня провели матчи в рамках первого круга турнира Большого Шлема - Уимблдон.

Только Леся Цуренко сумела преодолеть первый раунд, в то время как главной сенсацией дня со знаком "минус" стал вылет 5-й ракетки мира Элины Свитолиной.

В первом круге соперницей Свитолиной была немка Татьяна Мария, которая уверенно чувствует себя на травяных кортах и совсем недавно победила на турнире на Мальорке.

Для Свитолиной трава - далеко не самое удобное покрытие, что она в очередной раз продемонстрировала. Борьба в матче продолжалась в первых двух сетах: в стартовой партии немка выиграла на тай-брейке, во втором сете Свитолина взяла реванш, однако в решающем сете ничего не смогла противопоставить Марии.

В результате, Свитолина, которая и так не числилась среди фавориток Уимблдона, прекратила борьбу уже в первом круге.

Элина Свитолина (Украина, 5) - Татьяна Мария (Германия) 6-7(3), 6-4, 1-6

В матче с участием второй ракетки Украины Леси Цуренко и румынской теннисистки Тимеи Бабош упорным получился первый сет, в ходе которого сложно было отдать предпочтение одной из соперниц. И все же концовку партии лучше провела украинка, а во втором сете Цуренко довела дело до победы в матче.

Во втором круге Леся Цуренко сыграет с Барборой Стрыцовой из Чехии, которая в первом круге обыграла россиянку Кузнецову.

Личный рекорд на Уимблдоне Цуренко установила в прошлом сезоне, выйдя в третий круг.

Леся Цуренко (Украина) - Тимеа Бабош (Венгрия) 7-5, 6-2

Выбыла из борьбы в одиночном разряде украинка Катерина Бондаренко, которая уступила чешке Люси Шафаржовой в двух сетах.

Бондаренко проиграла по одному гейму на своей подаче в каждом сете и не сумела оформить ни одного брейка.

Тем не менее, впереди Катерину ожидает борьба в парном разряде Уимблдона.

Катерина Бондаренко (Украина) - Люси Шафаржова (Чехия) 4-6, 4-6

Напомним, в соревнованиях мужской сетки первый круг преодолел украинец Сергей Стаховский.

Уимблдонский турнир проходит со 2-го по 15 июля.