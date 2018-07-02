Украинец Аникеев выиграл в суде у Международной федерации шашек, отстояв право на свободу слова - решение CAS

Бывший чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев доказал, что 3-летняя дисквалификация по политическим мотивам была незаконной.

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев выиграл в суде у Международной федерации шашек / facebook/yuriy.anikeev

Международный спортивный суд в Лозанне вынес решение по скандальному делу известного украинского гроссмейстера по шашкам Юрия Аникеева, который отстаивал свою правоту в борьбе с Международной федерацией шашек (IDF), правление которой находится в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает УНИАН.

Экс-чемпион мира по шашкам-64, а также победитель первенства планеты по быстрым шашкам украинец Аникеев в 2016 году был дисквалифицирован по политическим мотивам, без объяснения конкретных причин. Как объяснял сам спортсмен, он пострадал за полемику в прессе, где он размышлял о путях развития шашек-64.

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Кроме того, крайнее неодобрение Международной федерацией шашек, руководство которой практически полностью состоит из россиян, вызвали частые появления Аникеева на соревнованиях в украинской вышиванке.

В понедельник, 2 июля 2018 года, Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF к украинскому спортсмену считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация сроком на три года с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019-го полностью аннулирована.

Международная федерация шашек обязана выплатить Юрию Аникееву 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации. Кроме того, IDF понесет все расходы за ход судебного процесса в CAS.

Как отмечается в решении CAS, вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит.

Документ решения CAS:

Как отметил адвокат спортсмена Антон Сотир, Международная федерация шашек обязана пересмотреть свое решение, а санкции, которым подвергался украинский спортсмен, должны снять.

"На любое новое решение IDF последует наша новая апелляция. В целом, украинский спорт можно поздравить! Решение Спортивного суда в Лозанне - очень важное для международных шашек и вообще спорта в Украине", - отметил юрист.

Как сообщал УНИАН, известный украинский гроссмейстер по шашкам Юрий Аникеев отстаивал свое право на свободу слова, закрепленное Европейской Конвенцией прав человека. Аникеев был незаконно дисквалифицирован IDF на 3 года от участия в любых соревнованиях под эгидой организации.

Суть иска Аникеева в том, что инцидент может носить как политический характер (противостояние России и Украины), так и личную неприязнь к Юрию со стороны руководства IDF.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал "спортивным терроризмом" действия чиновников Международной федерации шашек (IDF), 6 из 8 членов правления которой - представители РФ.