UFC может прийти в Украину уже в ближайшее время

Вице-президент WWFC Денис Перч отправляется в Лас-Вегас, чтобы провести предметные переговоры с президентом UFC Дэйной Уайтом о перспективных бойцах лиги и их выступлении в UFC в будущем. Помимо этого на встрече будут подняты вопросы о возможном проведении турниров серии UFC Fight Night в Украине.

С 3 по 8 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт традиционная ежегодная «бойцовская неделя» UFC, куда съедутся представители всего прогрессивного мира смешанных боевых искусств.

Увенчает неделю крупномасштабный турнир UFC 226, главным событием которого станет поединок двух действующих чемпионов – тяжеловеса Стипе Миочича и полутяжеловеса Даниэля Кормье, сообщает пресс-служба украинской WWFC.

Одним из непосредственных участников предстоящего события станет и вице-президент WWFC Денис Перч, который отправляется в Лас-Вегас, чтобы провести предметные переговоры с президентом UFC Дэйной Уайтом о перспективных бойцах лиги и их выступлении в UFC в будущем. Помимо этого на встрече будут подняты вопросы о возможном проведении турниров серии UFC Fight Night в Украине, а также о любительских ММА.

Кроме того, в рамках бойцовской недели Перч посетит турниры UFC The Ultimate Fighter 27 Finale и UFC 226, а также все приуроченные к ним медиа-события, включая открытые тренировки, пресс-конференции и взвешивания, чтобы перенять бесценный опыт для последующего внедрения лучших образцов в WWFC.

О результатах поездки Денис расскажет по возвращению в Украину. Но уже сейчас очевидно, что UFC становится к нам всё ближе.

С момента своего создания в 2013 году всемирная лига World Warriors Fighting Championship взяла за ориентир лучшие шоу от ведущих мировых промоушенов профессиональных ММА. Тогда, на старте, задача выглядела трудновыполнимой, но результаты не заставили себя ждать, и уже по прошествию нескольких лет WWFC вышла на лидирующие позиции не только в украинских, но и в европейских смешанных боевых искусствах.

В то же время, один из основных принципов руководства WWFC – не останавливаться на достигнутом – не позволяет почивать на лаврах. На пути к пределам совершенства планка сознательно повышается и дальше, так что теперь курс взят на крупнейший мировой промоушен – UFC.