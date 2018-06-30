Украинский теннисист Стаховский не вошел в новый состав Совета игроков АТР

Нашего спортсмена не выбрали на заседании Совета перед стартом Уимблдона-2018.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не был переизбран в Совет игроков АТР.

Новый состав Совета игроков был избран на общем собрании в Уимблдоне, сообщает SportArena со ссылкой на аккаунт в Twitter теннисиста Лю Йеньсуня.

Стаховский, проработавший в Совете игроков 6 лет, не был избран в новый состав.

В обновленный состав Совета вошли:

Кевин Андерсон

Робин Хаас

Сэм Куэрри

Лю Йеньсунь

Вашек Поспишил

Джейми Марри

Бруно Соарес

Новак Джокович

Стефано Травалья

Колин Даудесвелл (представитель экс-игроков)

Даниэль Валверду (представитель тренеров).

Первое заседание нового Совета состоится перед началом US Open. На нем будут избраны новые президент и вице-президент АТР.