Украинский теннисист Стаховский не вошел в новый состав Совета игроков АТР
12:15, 30 июня 2018Другое
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Нашего спортсмена не выбрали на заседании Совета перед стартом Уимблдона-2018.
Сергей Стаховский выбыл из Совета игроков АТР / btu.org.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский не был переизбран в Совет игроков АТР.
Новый состав Совета игроков был избран на общем собрании в Уимблдоне, сообщает SportArena со ссылкой на аккаунт в Twitter теннисиста Лю Йеньсуня.
Стаховский, проработавший в Совете игроков 6 лет, не был избран в новый состав.
В обновленный состав Совета вошли:
Кевин Андерсон
Робин Хаас
Сэм Куэрри
Лю Йеньсунь
Вашек Поспишил
Джейми Марри
Бруно Соарес
Новак Джокович
Стефано Травалья
Колин Даудесвелл (представитель экс-игроков)
Даниэль Валверду (представитель тренеров).
Первое заседание нового Совета состоится перед началом US Open. На нем будут избраны новые президент и вице-президент АТР.
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