Первая ракетка Украины Долгополов снялся с Уимблдона и рискует завершить карьеру
19:28, 29 июня 2018Другое
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Последний раз украинец выходил на корт 14 мая.
Александр Долгополов снялся с Уимблдона / btu.org.ua
Украинский теннисист, первая ракетка страны Александр Долгополов решил сняться с Уимблдонского турнира, а вместо него на самом престижном турнире Большого Шлема выступит Симоне Болелли из Италии.
Об этом сообщает OA Sport.
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Сергей Стаховский ранее сообщил, что неизвестно, сможет ли Долгополов продолжить карьеру. У теннисиста проблемы с кистью.
Последний раз Долгополов играл 14 мая на турнире в Риме, где уступил Новаку Джоковичу.
В прошлом году Александр Долгополов завершил выступления на Уимблдоне в первом раунде, не доиграв из-за травмы матч против Роджера Федерера.
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