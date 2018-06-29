Первая ракетка Украины Долгополов снялся с Уимблдона и рискует завершить карьеру

19:28, 29 июня 2018
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Александр Долгополов снялся с Уимблдона / btu.org.ua

Украинский теннисист, первая ракетка страны Александр Долгополов решил сняться с Уимблдонского турнира, а вместо него на самом престижном турнире Большого Шлема выступит Симоне Болелли из Италии.

Об этом сообщает OA Sport.

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Сергей Стаховский ранее сообщил, что неизвестно, сможет ли Долгополов продолжить карьеру. У теннисиста проблемы с кистью. 

Последний раз Долгополов играл 14 мая на турнире в Риме, где уступил Новаку Джоковичу.

В прошлом году Александр Долгополов завершил выступления на Уимблдоне в первом раунде, не доиграв из-за травмы матч против Роджера Федерера.  

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Теги: #Александр Долгополов#Уимблдон-2018