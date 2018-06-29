Запорожье впервые примет матчи Лиги чемпионов по гандболу - известны соперники Мотора

В Вене состоялась жеребьевка гандбольной Лиги чемпионов.

Запорожский «Мотор» узнал своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов по гандболу. «Мотор» впервые был включен в одну из элитных групп Лиги чемпионов.

Лучшая гандбольная команда Украины сыграет в группе В вместе с клубами «ПСЖ» (Франция), «Пик Сегед» (Венгрия), «Фленсбург» (Германия), «Скьерн» (Дания), «Загреб» (Хорватия), «Целье» (Словения), «Нант» (Франция).

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Победители элитных групп А и В (в каждой - по 8 команд) напрямую выйдут в 1/4 финала. Команды занявшие места со 2-го по 6-е, начнут выступления в плей-офф с 1/8 финала.

Групповая стадия гандбольной Лиги чемпионов сезона 2018/19 продлится с 12 сентября 2018 года по 3 марта 2019 года.

Напомним, «Мотор» впервые был включен в одну из элитных групп Лиги чемпионов. Команду на этом этапе ждут 14 матчей. Домашние поединки «Мотор» будет проводить на запорожской арене «Юность», которая была полностью реконструирована и оснащена новейшим оборудованием.

«Мотор» сыграет в основном раунде Лиги чемпионов в шестой подряд, но впервые команда будет принимать соперников в родном городе. Ранее запорожцы проводили домашние матчи в Харькове, Киеве и Броварах.