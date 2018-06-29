Сборную Украины по тяжелой атлетике могут отстранить от Олимпийских игр-2020

За последний год три представителя сборной сдали положительные допинг-пробы.

Сборная Украины по тяжелой атлетике может быть отстранена от Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает Insidethegames.

Украина входит в число девяти федераций, которые были дисквалифицированы на год. Но при этом они могли выставлять своих спортсменов на юниорский чемпионат Европы. В итоге, два украинских атлета - Игорь Обухов и Алена Шевкопляс - сдали положительные допинг-пробы.

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Таким образом, вместе с отстраненным Александром Пелешенко украинские тяжелоатлеты сдали три положительные допинг-теста в течении года. Согласно правилам Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), это влечет за собой дисквалификацию всей сборной команды страны на два года.

В похожей ситуации оказалась и сборная Азержайджана, которой грозит такое же наказание.

Отметим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа в 2020 году.

Напомним, Александр Пелешенко заявил, что будет судиться с WADA.