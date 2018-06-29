Состоялась жеребьевка турнирной сетки Уимблдона - украинцы узнали своих соперников

В основном турнире примут участие шесть украинских игроков - четыре девушки и двое мужчин.

Состоялась жеребьевка мужской и женской турнирной сетки Уимблдонского турнира. Украинские игроки узнали своих соперников в первом круге самого престижного турнира Большого Шлема.

Об этом сообщает официальный сайт Уимблдона.

Элина Свитолина, получившая пятый номер посева, на старте турнира сыграет против немки Татьяны Марии (48-я в мире), которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира на Мальорке. Ранее теннисистки встречались четыре раза (2-2), а в последнем матче, состоявшемся в 2016 году в Пекине, победу праздновала украинка.

Отметим, что Свитолина шестой год подряд выступит в основной сетке Уимблдона, а свой лучший результат она показала в прошлом сезоне, дойдя до четвёртого круга.

Леся Цуренко (№34 в мире) в стартовом матче турнира встретится с Тимеей Бабош (№37) из Венгрии. Наша теннисистка трижды обыгрывала венгерку, в том числе в этом сезоне на турнире в Хобарте. В прошлом году Цуренко дошла до третьего круга Уимблдона, что является ее лучшим результатом за семь лет участия на соревнованиях.

Катерина Козлова (№67) сыграет в первом матче с американкой Дженнифер Брэйди (№75).

Катерина Бондаренко (№89) выступление на турнире начнёт матчем против Люси Шафаржовой (№66) из Чехии.

В мужской сетке выступят два украинских теннисиста.

Сергей Стаховский (№109 в рейтинге АТР) в первом раунде сыграет с Жоао Соузой (№47), лидером португальского тенниса. Напомним, Стаховский получил "wild card" в основную сетку турнира после победы на "челленджере" в британском Илкли. Свой лучший результат на Уимблдоне 32-летний украинец показал в сезонах 2013-2014, когда доходил до третьего круга.

Александр Долгополов (№ 63) получил в соперники Пабло Куэваса (№ 73) из Уругвая. Долгополов в последний раз выходил на корт еще в первой половине мая, когда на "Мастерсе" в Риме проиграл в стартовом круге Новаку Джоковичу. Личный рекорд 29-летнего теннисиста на Уимблдоне - третий раунд (2013-2014). В прошлом году Долгополов досрочно закончил матч первого круга на Уимблдоне против Роджера Федерера.