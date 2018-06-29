Свитолина в элегантном платье появилась на вечеринке игроков накануне Уимблдона (фото)

Украинская теннисиста посетила вечерний прием, организованный WTA.

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина побывала на вечеринке игроков перед началом знаменитого теннисного турнира серии Grand Slam – Wimbledon, который пройдет с 2-го по 15 июля в пригороде Лондона.

Как и другие звезды WTA, наша теннисистка попозировала для фотографов на красной дорожке.

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Напомним, что украинка стартует сразу в основной сетке соревнований под пятым номером посева.

Перед Уимблдоном украинская теннисистка заявила, что будет чувствовать себя на этом турнире «как дома». Не так давно Свитолина переехала Лондон, где, по ее мнению, созданы идеальные условия для тренировок.

"Этим летом я впервые сыграю на Уимблдоне с тех пор, как переехала в Лондон, и думаю, мне это поможет. Мне нравится уимблдонская атмосфера, его традиции. Играть в Лондоне - это отдельная история", - отметила украинка Свитолина.

Уимблдонский турнир пройдет со 2-го по 15 июля в Лондоне. Элина Свитолина стартует с основной сетки турнира.

Отметим, что ни один из украинских игроков не смог преодолеть квалификацию Уимблдона.