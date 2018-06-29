Свитолина в элегантном платье появилась на вечеринке игроков накануне Уимблдона (фото)

11:43, 29 июня 2018
Другое
974 0
Элина Свитолина посетила вечеринку игроков накануне Уимблдона / j48tennis.net

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина побывала на вечеринке игроков перед началом знаменитого теннисного турнира серии Grand Slam – Wimbledon, который пройдет с 2-го по 15 июля в пригороде Лондона.

Как и другие звезды WTA, наша теннисистка попозировала для фотографов на красной дорожке.

Читайте такжеУкраинский теннисист Стаховский получил пропуск в основную сетку Уимблдона

Напомним, что украинка стартует сразу в основной сетке соревнований под пятым номером посева.

Перед Уимблдоном украинская теннисистка заявила, что будет чувствовать себя на этом турнире «как дома». Не так давно Свитолина переехала Лондон, где, по ее мнению, созданы идеальные условия для тренировок.

j48tennis.net

"Этим летом я впервые сыграю на Уимблдоне с тех пор, как переехала в Лондон, и думаю, мне это поможет. Мне нравится уимблдонская атмосфера, его традиции. Играть в Лондоне - это отдельная история", - отметила украинка Свитолина.

j48tennis.net

Уимблдонский турнир пройдет со 2-го по 15 июля в Лондоне. Элина Свитолина стартует с основной сетки турнира.

Отметим, что ни один из украинских игроков не смог преодолеть квалификацию Уимблдона.

j48tennis.net

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Элина Свитолина#Уимблдон-2018