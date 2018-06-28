Украинская легкоатлетка Стуй победила на турнире в Нанси в беге на 100 метров

Наша спортсменка на 0,02 сотых секунды побила личный рекорд, который продержался четыре года.

Украинская легкоатлетка Кристина Стуй победила на турнире Meeting Stanislas в беге на 100 метров.

Результат Стуй — 11,22 секунды, что на две сотых быстрее ее предыдущего личного рекорда, который продержался четыре года, сообщает SportArena.

Украинка на три сотых обогнала занявшую второе место бразильянку Викторию Кристину Росу. Третье место заняла Анхела Тенорио из Эквадора.

Еще один подиум в Нанси — у Марины Килипко, которая заняла второе место в прыжках с шестом (4,35 м).

Напомним, что ранее Кристина Стуй также с рекордом смогла отобраться на чемпионат Европы по легкой атлетике.