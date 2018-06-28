Украина занимает 13-е место в клубном рейтинге Европейской гандбольной федерации

Столь высокая позиция позволит нашей стране заявить одну команду в Лигу чемпионов, две - в Кубок ЕГФ и одну – в Кубок Вызова.

Мужской украинский гандбол укрепил свои позиции в клубном рейтинге Европейской гандбольной федерации.

Теперь Украина, как страна, занявшая 13-ю строчку в общем рейтинге, кроме одного участника в Лиге чемпионов, может заявить 2 команды в Кубок ЕГФ и одну – в Кубок Вызова, сообщает официальный сайт ГК "Мотор" (Запорожье).

В сильнейшем гандбольном турнире Старого Света наше государство традиционно (шестой сезон подряд) будет представлять действующий чемпион – запорожский «Мотор», в Кубке ЕГФ честь страны, вероятнее всего, будет защищать «ZTR», серебряный призер Суперлиги, а в Кубке Вызова снова сыграет вторая команда моторовцев – «ЗНТУ-ЗАС». Все вышеперечисленные клубы представляют гандбольную столицу Украины Запорожье.

Европейская федерация гандбола ранее оценила работу «Мотора» и в новом сезоне посеяла украинских титанов в элитные группы A/B VELUX EHF Champions League. 29-го июня в Вене состоится жеребьевка, которая определит, кто именно станет соперником титулованного украинского клуба на стадии группового раунда в самом престижном и, одновременно, сильном гандбольном соревновании Европы 2018/19.

Кроме того, в рейтинге произошло одно существенное изменение. Ровно 10 лет немецкая Бундеслига господствовала на гандбольных просторах Европы. Летом 2008 года она сместила с верхушки еврорейтинга испанскую Лигу Асобаль, но после исторического «тройного прорыва» Франции в Финал четырех VELUX EHF Champions League 2017/18 (напомним, в финальную стадию Лиги чемпионов прошли французские «Монпелье», «Нант» и «ПСЖ») и победы в турнире «Монпелье» немцы опустились на второе место, а Лига гандбола Франции, напротив, переместилась с четвертой на первую позицию в общем рейтинге.

Рейтинг стран по версии ЕГФ

1 Франция 146,67

2 Германия 130,33

3 Испания 90,17

4 Венгрия 86,33

5 Польша 82,33

6 Дания 63,67

7 Македония 58,11

8 Португалия 36,33

9 Беларусь 35,67

10 Хорватия 32,00

11 Румыния 30,44

12 Словения 29,33

13 Украина 26,11