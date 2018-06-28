Украина занимает 13-е место в клубном рейтинге Европейской гандбольной федерации
Мужской украинский гандбол укрепил свои позиции в клубном рейтинге Европейской гандбольной федерации.
Теперь Украина, как страна, занявшая 13-ю строчку в общем рейтинге, кроме одного участника в Лиге чемпионов, может заявить 2 команды в Кубок ЕГФ и одну – в Кубок Вызова, сообщает официальный сайт ГК "Мотор" (Запорожье).
В сильнейшем гандбольном турнире Старого Света наше государство традиционно (шестой сезон подряд) будет представлять действующий чемпион – запорожский «Мотор», в Кубке ЕГФ честь страны, вероятнее всего, будет защищать «ZTR», серебряный призер Суперлиги, а в Кубке Вызова снова сыграет вторая команда моторовцев – «ЗНТУ-ЗАС». Все вышеперечисленные клубы представляют гандбольную столицу Украины Запорожье.
Европейская федерация гандбола ранее оценила работу «Мотора» и в новом сезоне посеяла украинских титанов в элитные группы A/B VELUX EHF Champions League. 29-го июня в Вене состоится жеребьевка, которая определит, кто именно станет соперником титулованного украинского клуба на стадии группового раунда в самом престижном и, одновременно, сильном гандбольном соревновании Европы 2018/19.
Кроме того, в рейтинге произошло одно существенное изменение. Ровно 10 лет немецкая Бундеслига господствовала на гандбольных просторах Европы. Летом 2008 года она сместила с верхушки еврорейтинга испанскую Лигу Асобаль, но после исторического «тройного прорыва» Франции в Финал четырех VELUX EHF Champions League 2017/18 (напомним, в финальную стадию Лиги чемпионов прошли французские «Монпелье», «Нант» и «ПСЖ») и победы в турнире «Монпелье» немцы опустились на второе место, а Лига гандбола Франции, напротив, переместилась с четвертой на первую позицию в общем рейтинге.
Рейтинг стран по версии ЕГФ
1 Франция 146,67
2 Германия 130,33
3 Испания 90,17
4 Венгрия 86,33
5 Польша 82,33
6 Дания 63,67
7 Македония 58,11
8 Португалия 36,33
9 Беларусь 35,67
10 Хорватия 32,00
11 Румыния 30,44
12 Словения 29,33
13 Украина 26,11