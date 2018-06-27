Костюк вышла в финал квалификации Уимблдона, Ястремская и Молчанов проиграли

Марта Костюк выиграла в третьей партии в упорнейшей борьбе со счетом 9:7.

На ;Уимблдонском теннисном турнире завершился очередной день матчей квалификационных соревнований, где украинка Марта Костюк выиграла свой матч и вышла в финал квалификации, в то время как Даяна Ястремская и Денис Молчанов уступили.

Костюк выиграл свой матч в решающем третьем сете у американки Кристи Ан со счетом 9:7, сообщает официальный сайт соревнований.

Проиграв первую партию на тай-брейке 6:7 (счет дополнительного гейма - 1:7), во второй партии наша спортсменка также проигрывала. Но, сумев выиграть гейм в решающий момент украинка уже не упустила своего. Со счетом 6:3 она взяла вторую партию, а в третьей, при счете 8:7 в смвою пользу взяла гейм на подаче соперницы - 9:7.

Чуть ранее сегодня Даяна Ястремская проиграла Барбаре Хаас (Австрия) - 4:6, 2:6, а Денис Молчанов в паре с Игором Зеленайем (Словакия) уступили индийской паре Шрирам Баланджи - Вишну Вардхан (Индия) со счетом 3:6,, 4:6.

Как сообщал УНИАН, Уимблдонский турнир-2018 пройдет в знаменитом предместье Лондона со 2 по 15 июля.