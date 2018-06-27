Украинка Мотричко завоевала первое место среди женщин на этапе Кубка мира по шашкам-100

Этап соревнований прошел в нидерландском городке Энс.

Украинка Виктория Мотричко завоевала первое место среди женщин на этапе Кубка мира по шашкам-100 в нидерландском городке Энс.

В соревнованиях международный гроссмейстер из Одессы сражалась не только с женщинами, но и с мужчинами, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

Виктория выиграла три партии, пять завершила вничью и проиграла всего одну. Как следствие, одесситка заняла в итоговой турнирной таблице 23-е место, однако в зачете среди девушек стала первой, опередив Наталию Садовскую (2-е место среди женщин и 32-е среди всех) из Польши и Елену Чеснокову из Латвии (3-е место и 36-е место среди всех).

Этот успех позволил украинке в общем зачете Кубка мира переместиться с третьей позиции на первую.

Это практически гарантированная путевка на основной старт сезона - Всемирные интеллектуальные игры, которые пройдут в конце года в Китае. Виктория Мотричко будет представлять на них Украину , поскольку зачет Кубка мира является основополагающим при определении состава участников главного турнира года.

Итоги выступления украинских игроков (мужчин) на турнире в Голландии выглядят следующим образом:

13 место - Артем Иванов (12 очков),

22 место - Юрий Аникеев (11 очков),

26 место - Игорь Кирзнер (11 очков)

39 место - Егор Бобков (10 очков)

Следующий этап Кубка мира пройдет в конце августа в Польше