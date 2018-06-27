Свитолина получила 5-й номер посева на Уимблдоне
12:49, 27 июня 2018Другое
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Организаторы турнира объявили список сеянных.
Элина Свитолина / lta.org.uk
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила от организаторов пятый номер посева на Уимблдоне.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Ожидаемо, первые 24 места в посеве достались теннисисткам согласно их позициям в текущем рейтинге WTA.
А вот Серена Уильямс, занимающая 183-ю позицию в рейтинге, получила 25-й номер посева, что стало причиной не попадания в посев 32-й ракетки мира Доминики Цибулковой
Напомним, что матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 2 июля, а финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 14 июля.
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