Свитолина получила 5-й номер посева на Уимблдоне

12:49, 27 июня 2018
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Элина Свитолина / lta.org.uk

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Ожидаемо, первые 24 места в посеве достались теннисисткам согласно их позициям в текущем рейтинге WTA.

А вот Серена Уильямс, занимающая 183-ю позицию в рейтинге, получила 25-й номер посева, что стало причиной не попадания в посев 32-й ракетки мира Доминики Цибулковой

Напомним, что матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 2 июля, а финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 14 июля.

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Теги: #Элина Свитолина#Уимблдон-2018