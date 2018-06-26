Украинки Костюк и Ястремская вышли во второй круг квалификации Уимблдона

Первая победа Марты Костюк на взрослом Уимблдоне.

Молодые украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская удачно стартовали в квалификации самого престижного теннисного турнира - Уимблдона.

Киевлянка Марта Костюк победила в двух сетах опытную американку Лорен Дэвис – 6:3, 6:3.

Одесситка Даяна Ястремская также без особых трудностей одолела Магдалену Френх из Польши со счетом 6:3, 6:2.

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Примечательно, что и для Костюк, и для Ястремской это дебютное выступление на Уимблдоне. Они пробились во второй круг квалификации.

Среди тройки украинских участниц квалификации неудача постигла только Ангелину Калинину. Почти полтора часа длился ее поединок с австралийкой Присциллой Хон. В итоге украинка уступила - 3:6, 6:7.

Как сообщал УНИАН, в мужской квалификации британского турнира Большого Шлема украинец Илья Марченко проиграл стартовую встречу и выбыл из борьбы.