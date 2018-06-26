Украинки Костюк и Ястремская вышли во второй круг квалификации Уимблдона
Молодые украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская удачно стартовали в квалификации самого престижного теннисного турнира - Уимблдона.
Киевлянка Марта Костюк победила в двух сетах опытную американку Лорен Дэвис – 6:3, 6:3.
Одесситка Даяна Ястремская также без особых трудностей одолела Магдалену Френх из Польши со счетом 6:3, 6:2.
Читайте такжеУкраинский теннисист Стаховский получил пропуск в основную сетку Уимблдона
Примечательно, что и для Костюк, и для Ястремской это дебютное выступление на Уимблдоне. Они пробились во второй круг квалификации.
Среди тройки украинских участниц квалификации неудача постигла только Ангелину Калинину. Почти полтора часа длился ее поединок с австралийкой Присциллой Хон. В итоге украинка уступила - 3:6, 6:7.
Как сообщал УНИАН, в мужской квалификации британского турнира Большого Шлема украинец Илья Марченко проиграл стартовую встречу и выбыл из борьбы.