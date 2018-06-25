Украинец Марченко не сумел пройти квалификацию на Уимблдон

Третья ракетка Украины проиграл в трех сетах.

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел пройти квалификацию на Уимблдонский турнир.

Третья ракетка Украины уступил уже в первом раунде квалификации. В поединке против немца Янника Мадена Марченко проиграл в трех сетах – 6:4, 3:6, 4:6.

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В первом сете Марченко стабильно выиграл все свои подачи, а в девятом гейме сделал брейк, выиграв сет.

С брейка для украинца начался и второй сет, он повел 2:0, но из следующих семи геймов выиграл только один.

В третьем сете уже Марченко начал с 0:2, но переломил ход игры и повел 4:0. Правда, затем он снова проиграл три последних гейма и проиграл матч.

Как сообщал УНИАН, вторая ракетка Украины Сергей Стаховский получил пропуск в основную сетку Уимблдона.