Дзюдоистка Каланина и каратистка Терлюга получили награды НОК лучшим спортсменам месяца (фото, видео)

15:25, 25 июня 2018
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В штаб-квартире НОК наградили лучших спортсменок апреля и мая / УНИАН

Национальный олимпийский комитет Украины традиционно подводит итоги месяца, награждая лучшего спортсмена месяца и лучшего тренера специальными премиями.

Сегодня НОК выполнил двойную миссию, отметив лауреатов сразу апреля и мая, сообщает корреспондент УНИАН.

Лучшей спортсменкой апреля в Украине стала дзюдоистка Елизавета Каланина, которая в середине весны стала бронзовой призеркой чемпионата Европы. В карьере молодой полтавчанки это первая подобная награда. Соответственно лучшим тренером стал наставник дзюдоистки Василий Волошин.

Анжелика Терлюга - лучшая спортсменка мая / УНИАН

Лауреатами спортивного мая стали новоиспеченная чемпионка Европы по каратэ одесситка Анжелика Терлюга и ее тренер Денис Морозов.

Спортсмены и их наставники получили свои заслуженные награды из рук президента НОК Украины Сергея Бубки.

Елизавета Каланина / УНИАН
Анжелика Терлюга / УНИАН

Также НОК подготовил видеопрезентацию лучших спортсменок апреля и мая - Елизаветы Каланиной и Анжелики Терлюги.

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Теги: #Лучший спортсмен месяца НОК#НОК Украины