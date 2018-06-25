Дзюдоистка Каланина и каратистка Терлюга получили награды НОК лучшим спортсменам месяца (фото, видео)

Лауреаток апреля и мая наградил Сергей Бубка.

Национальный олимпийский комитет Украины традиционно подводит итоги месяца, награждая лучшего спортсмена месяца и лучшего тренера специальными премиями.

Сегодня НОК выполнил двойную миссию, отметив лауреатов сразу апреля и мая, сообщает корреспондент УНИАН.

Лучшей спортсменкой апреля в Украине стала дзюдоистка Елизавета Каланина, которая в середине весны стала бронзовой призеркой чемпионата Европы. В карьере молодой полтавчанки это первая подобная награда. Соответственно лучшим тренером стал наставник дзюдоистки Василий Волошин.

Лауреатами спортивного мая стали новоиспеченная чемпионка Европы по каратэ одесситка Анжелика Терлюга и ее тренер Денис Морозов.

Спортсмены и их наставники получили свои заслуженные награды из рук президента НОК Украины Сергея Бубки.

Также НОК подготовил видеопрезентацию лучших спортсменок апреля и мая - Елизаветы Каланиной и Анжелики Терлюги.