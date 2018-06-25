Надаль вновь обошел Федерера в борьбе за титул первой ракетки мира

Украинец Сергей Стаховский поднялся в рейтинге сразу на 31 строчку.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Рафаэль Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера и вновь стал первой ракеткой мира.

Вчера в Галле (Германия) Роджер Федерер не смог выиграть 99-й титул ATP в карьере, проиграв хорвату Борне Чоричу – 6:7, 6:3, 2:6. Это помешало швейцарцу удержаться на вершине рейтинга.

Читайте такжеУкраинский теннисист Стаховский получил пропуск в основую сетку УимблдонаОтметим, что лучший из украинцев, Александр Долгополов, поднялся на 63-е место в реестре. Триумф другого представителя Украины Сергея Стаховского на турнире в британском Илкли позволил ему осуществить прогресс сразу на 31 ступеньку вверх в классификации. Таким образом, Стаховский приблизился к топ-100.

Рейтинг ATP

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060

6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4780

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Иснер (США) – 3070

...63 (64). Александр Долгополов (Украина) – 885

...109 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 513

...297 (287). Илья Марченко (Украина) – 177