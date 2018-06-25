Украинский теннисист Стаховский получил пропуск в основную сетку Уимблдона

09:46, 25 июня 2018
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Сергей Стаховский сыграет в основном раунде Уимблдонского турнира / btu.org.ua

Украинец получил от организаторов wild card на игру на участие в основной сетке Уимблдона после победы на турнире серии "челленджер" в британском Илкли.

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Имя Стаховского значится в списке игроков, которым выдан wild card в основную сетку главного травяного турнира сезона. Таковых игроков всего будет восемь.

Как сообщал УНИАН, Стаховский стал победителем турнира в Илкли, обыграв в финале Оскара Отте.

Первый раунд Уимблдона стартует 2 июля в Лондоне.

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Теги: #Сергей Стаховский#Уимблдон-2018