Украинский теннисист Стаховский получил пропуск в основную сетку Уимблдона

Это произошло благодаря победе Сергея на турнире в британском Илкли.

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в основной сетке на самом престижном турнире серии Большого Шлема - Уимблдоне.

Украинец получил от организаторов wild card на игру на участие в основной сетке Уимблдона после победы на турнире серии "челленджер" в британском Илкли.

Читайте такжеЛучшая теннисистка Украины и 5-я ракетка мира Свитолина начала подготовку к Уимблдону-2018

Имя Стаховского значится в списке игроков, которым выдан wild card в основную сетку главного травяного турнира сезона. Таковых игроков всего будет восемь.

Как сообщал УНИАН, Стаховский стал победителем турнира в Илкли, обыграв в финале Оскара Отте.

Первый раунд Уимблдона стартует 2 июля в Лондоне.