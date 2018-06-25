Украинский теннисист Стаховский получил пропуск в основную сетку Уимблдона
09:46, 25 июня 2018Другое
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Это произошло благодаря победе Сергея на турнире в британском Илкли.
Сергей Стаховский сыграет в основном раунде Уимблдонского турнира / btu.org.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в основной сетке на самом престижном турнире серии Большого Шлема - Уимблдоне.
Украинец получил от организаторов wild card на игру на участие в основной сетке Уимблдона после победы на турнире серии "челленджер" в британском Илкли.
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Имя Стаховского значится в списке игроков, которым выдан wild card в основную сетку главного травяного турнира сезона. Таковых игроков всего будет восемь.
Как сообщал УНИАН, Стаховский стал победителем турнира в Илкли, обыграв в финале Оскара Отте.
Первый раунд Уимблдона стартует 2 июля в Лондоне.
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