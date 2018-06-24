Сборная Украины завоевала 6 медалей на Кубке Европы по дзюдо

Во второй день соревнований украинцы завоевали четыре медали - одно серебро и три золота.

Дзюдоисты сборной Украины завоевали 6 наград на Кубке Европы, который 23-24 июня проходил в словенском Подчетртеке.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

После двух наград в первый день соревнований - золота Дарьи Билодид и бронзы Марии Буек - в воскресенье украинцы завоевали еще четыре медали - "серебро" у Даниила Гуцола, "бронза" у Александра Миндилы, Анастасии Сапсай и Василины Кириченко.

Для Даниила - это уже третья европейская медаль этого сезона. Запорожский спортсмен в феврале в Софии на "European open" и в начале июня в Белграде на Континентальном кубке завоевал "бронзу" в категории до 100 килограммов. Теперь он поднялся на ступеньку выше. На соревнованиях в Словении Гуцол потерпел лишь одно поражение, уступив в финале россиянину Арману Адамяну.

В этом же весе выступал Александр Миндила из Харькова. "Бронза" - его первая награда международного уровня.

В супертяжелой категории среди женщин обе представительницы Украины поднялись на "бронзовую" ступень рейтинга. Нынешний сезон для Анастасии Сапсай из Черкасс складывается довольно удачно. В марте в Варшаве на Кубке Европы она выиграла золотую награду. Отличилась Анастасия и в другом виде единоборств, став в мае чемпионкой Старого Света по самбо в Афинах. Теперь - "бронза" в Словении.

Другой "ветвью" турнирной "сетки" в весе свыше 78 килограммов шла Василиса Кириченко из Львова. У нее тоже третье призовое место.

В зачетную семерку в воскресенье удалось войти еще четырем украинцам. Пятыми стали Артем Харченко из Харькова (до 81 кг), Нодар Мачутадзе из Днепра (свыше 100 кг) и Наталья Смаль из Чернигова (до 70 кг), седьмыми - Игорь Кныш из Львова (до 90 кг) и Юлия Гребеножко из Чернигова (до 63 кг).

В медальном зачете на Кубке Европы сборная Украины в итоге заняла 5-е место.

Как сообщал УНИАН, в стартовый день наши спортсмены завоевали две награды, среди них - золото Дарьи Билодид.