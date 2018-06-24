Украинский теннисист Стаховский выиграл турнир в преддверии Уимблдона
20:17, 24 июня 2018Другое
57 0
Украинец победил на соревнованиях в британском Илкли.
Сергей Стаховский выиграл турнир челленджер в Великобритании / sportonline.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл турнир челленджер в британском Илкли, обыграв в финале 209-го номера мирового рейтинга Оскара Отте - 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 18 минут, Стаховский сделал 6 эйсов и 3 брейка, не допустив ни одной двойной ошибки.
Для Стаховского это первый титул в сезоне. Последний раз украинец выигрывал турнир челленджер в августе 2017 года в словенском Портороже.
Титул в Илкли принесет украинцу 110 рейтинговых очков, 18290 евро призовых, и, вероятно, wild card в основную сетку «Уимблдона».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter