Украинский теннисист Стаховский выиграл турнир в преддверии Уимблдона

Украинец победил на соревнованиях в британском Илкли.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл турнир челленджер в британском Илкли, обыграв в финале 209-го номера мирового рейтинга Оскара Отте - 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 18 минут, Стаховский сделал 6 эйсов и 3 брейка, не допустив ни одной двойной ошибки.

Для Стаховского это первый титул в сезоне. Последний раз украинец выигрывал турнир челленджер в августе 2017 года в словенском Портороже.

Титул в Илкли принесет украинцу 110 рейтинговых очков, 18290 евро призовых, и, вероятно, wild card в основную сетку «Уимблдона».