Украинские дзюдоисты завоевали золото и бронзу в первый день Кубка Европы

Киевлянка Дарья Билодид в Словении выиграла "золото".

В первый соревновательный день турнира Кубка Европы в словенском Подчетртеке сборная Украины по дзюдо завоевала две награды. "Золото" в активе Дарьи Билодид в категории до 48 кг, а "бронзу" завоевала Мария Буек в весе до 52 кг.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Для киевлянки Билодид это был первый турнир за последние четыре месяца. Перед этим на татами Билодид выходила в феврале на турнире серии "Grand Slam" в Дюссельдорфе, где тоже завоевала первое место в весе до 48 килограммов. Потом из-за травмы была вынуждена пропустить чемпионат Европы. Теперь же продолжила "золотое" шествие на международной арене.

В Подчетртеке Дарья начала с победы над немкой Мере Ульрих, впоследствии взяла верх над тезкой из России - Дарьей Пичкалевой, которая в феврале этого года заняла третье место на Открытом Кубке Европы в Риме. В полуфинале Билодид одолела Томоку Ямогито из Японии. Еще одна представительница Страны Восходящего Солнца Хитоми Сакагучи (чемпионка мира среди юниоров 2014 года) не устояла перед украинкой в поединке за "золото".

Мария Буек в первой схватке в категории до 52 килограммов выиграла у Диты Брюль из Нидерландов. А вот одолеть японку Нанами Нагано не удалось, и нашей дзюдоистке пришлось прокладывать путь к "бронзе". В поединке за медаль Мария, которая представляет Чернигов, выиграла у немки Сейжи Баллхаус, которая в прошлом году стала третьей на чемпионате Европы среди кадетов и первой на мировом форуме в этой же возрастной категории в командных соревнованиях.

Одного шага до медали не хватило волынянину Вадиму Чернову в весе до 60 кг. В "бронзовом" поединке он уступил россиянину Бахидину Муминову. Имел медальный шанс и Олег Овчаренко из Львова, но в рейтинге категории до 73 килограммов он в итоге занял седьмое место.

Результаты второго дня Кубка Европы, который проходит в словенском Подчетртеке, будут известны позже.