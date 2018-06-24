Женская сборная Украины по регби-7 вышла в финал домашнего чемпионата Европы

В полуфинале Украина обыграла Швецию - 17:12.

Женская сборная Украины по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы в дивизионе А, который проходит на родине, в Днепре.

Об этом сообщает Трибуна.

Вначале украинская сборная успешно преодолела групповой раунд, заняв второе место в группе и выйдя в плей-офф чемпионата Европы. Украинки сначала разгромили Израиль 34:0, затем крупно обыграли Латвию 45:5, но уступили Румынии 10:24.

В 1/4 финала украинки разгромили Швейцарию со счетом 39:0.

В полуфинале Украина обыграла Швецию 17:12 и вышла в финал.

В финальном матче украинки сыграют с победительницей пары Голландия – Румыния.

Две команды-финалистки получат повышение в высший дивизион.

Отметим, что на чемпионате Европы в 2017 году женская сборная Украины заняла третье место.