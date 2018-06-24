Женская сборная Украины по регби-7 вышла в финал домашнего чемпионата Европы
14:36, 24 июня 2018Другое
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В полуфинале Украина обыграла Швецию - 17:12.
Женская сборная Украины по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы / rugby.org.ua
Женская сборная Украины по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы в дивизионе А, который проходит на родине, в Днепре.
Об этом сообщает Трибуна.
Вначале украинская сборная успешно преодолела групповой раунд, заняв второе место в группе и выйдя в плей-офф чемпионата Европы. Украинки сначала разгромили Израиль 34:0, затем крупно обыграли Латвию 45:5, но уступили Румынии 10:24.
В 1/4 финала украинки разгромили Швейцарию со счетом 39:0.
В полуфинале Украина обыграла Швецию 17:12 и вышла в финал.
В финальном матче украинки сыграют с победительницей пары Голландия – Румыния.
Две команды-финалистки получат повышение в высший дивизион.
Отметим, что на чемпионате Европы в 2017 году женская сборная Украины заняла третье место.
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