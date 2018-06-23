Украинские легкоатлеты заняли второе место на Международной матчевой встрече в Минске

Наша команда уступила только сборной Беларуси, но смогла одолеть по дополнительным показателям команду Балкан.

Украинские легкоатлеты заняли второе место на Международной матчевой встрече сборных Беларуси, Балканских стран, Балтийских стран и Украины, которая состоялась накануне в Минске (Беларусь).

Украинцы набрали 138 очков. Такая же сумма у балканцев, но наши спортсмены выше по дополнительным показателям, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

У победителей, белорусов, 160 очков.

Украинские легкоатлеты в отдельных дисциплинах побеждали пять раз, дважды поднимались на вторую ступень пьедестала и трижды на третью.

Победителями в своих дисциплинах стали:

- Кристина Стуй – 100 метров (11,30 с)

- Сергей Смелик – 200 метров (20,81 сек.);

- Евгений Гуцол – 800 метров (1.47,69 мин);

- смешанная эстафета 4х400 метров в составе Екатерины Климюк, Анастасии Брызгиной, Данила Даниленко и Виталия Бутрима (3.17,05 мин);

- Владислав Мазур – прыжки в длину (7,74 м).

Вторые места заняли:

- Владимир Киц – 3000 метров (8.20,82 мин);

- Марина Бех – прыжки в длину (6,64 м).

Третьи места заняли:

- Арина Демьянюк – 800 метров (2.06,32 мин);

- Анна Чубковцова – 100 метров с барьерами (13,42 с);

- Кристина Гришутина – прыжки в длину – 6,56 м.