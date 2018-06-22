В Украине впервые состоится чемпионат Европы по регби-7 среди женщин

Турнир соберет 12 команд континента из второго по значимости дивизиона.

23-24 июня Украина впервые будет принимать континентальное первенство среди женских команд по регби-7.

Об этом во время пресс-конференции сообщил Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, говорится на официальном сайте Министерства.

«Для нас это большое спортивное событие, которое произойдет в стране. В 2009 году Международным олимпийским комитетом было принято решение о признании регби-7 олимпийским видом спорта. В 2016-м году команды из разных стран мира впервые приняли участие в Олимпийских играх. И вот впервые в Украине будет проходить чемпионат Европы по регби-7 среди 12 женских команд», - отметил Жданов.

Местом проведения этого события в мире олимпийского спорта стал Днепр. По словам Министра - это город имеет хорошо развитую спортивную инфраструктуру, а также становилось центром для проведения континентальных соревнований по регби.

Уже через несколько дней на спортивной арене «Метеор» встретятся лучшие европейские регбийные женские сборные, которые представляют Нидерланды, Швецию, Швейцарию, Чехию, Венгрию, Финляндию, Норвегию, Латвию, Израиль, Австрию, Румынию и Украину. В течение двух дней команды будут бороться за право в следующем 2019 году выступать в составе сильнейших команд Европы – дивизионе “GRANDPRIXSERIES”.

«Два дня будем иметь очень динамичные соревнования. Министерство молодежи и спорта Украины безусловно поддерживает чемпионат. И за счет налогоплательщиков на проведение чемпионата Европы по регби-7 среди женщин выделено 3 млн. грн. из государственного бюджета», - подчеркнул чиновник.

Игорь Жданов пригласил болельщиков поддержать украинскую сборную и отметил, что соревнования станут очередным ярким примером того, как выполняется одна из стратегических задач Министерства – возвращение престижных международных соревнований на территорию Украины.

«После начала агрессии России против Украины, несмотря на некоторый скептицизм отдельных зарубежных коллег, страна уже успешно приняла ряд чемпионатов не только континентального, но и мирового уровня. Это чемпионаты Европы по боксу, прыжкам в воду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров по хоккею, финал Лиги Чемпионов УЕФА и проч. Их надлежащую организацию, а также обеспечение высокого уровня безопасности оценили международные спортивные представительства», - подчеркнул Игорь Жданов.

Свою уверенность, что проведение чемпионата Европы по регби-7 среди женщин высоко оценят и международные эксперты, и участники, и гости спортивного праздника выразил президент федерации регби Украины Евгений Баженков.

Оптимистичный глава федерации и в отношении участия отечественной сборной в турнире. выразил надежду, что наши соотечественницы сумеют улучшить прошлогодний результат, ведь 2017 года украинская команда стала бронзовым призером континентального первенства.