Сборная Украины завоевала на чемпионате Европы по фехтованию 2 медали

На счету нашей команды в Нови-Саде серебро и бронза.

В Нови-Саде (Сербия) завершился чемпионат Европы по фехтованию, где сборная Украины завоевала две награды - серебро и бронзу.

Наша команда завоевала серебро в женском командном турнире среди саблисток, а Богдан Никишин - бронзу в личном турнире мужчин-шпажистов, сообщает официальный сайт соревнования.

В турнире саблисток наша команда последовательно победила сборные Великобритании (45:27), Венгрии (45:41) и Италии (45:42). Однако, в финальном матче украинки уступили в принципиальном противостоянии команде России - 30:45.

Серебряными призерами чемпионата Европы стали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.

В мужском личном турнире шпажистов Никишин в 1/32 финала победил Зомбора Баньяи из Венгрии (13:8), в 1/16 финала - россиянина Вадима Анохина (11:7),, в 1/8 - Марко Фишера из Италии (3:2) и в четвертьфинале Лукаса Беллмана из Германии (15:12).

А в полуфинале украинец проиграл Николаю Новосёлову из Эстонии - 9:10.

Поединок за 3-е место не проводился и украинец, вместе с проигравшим в другом полуфинале Рихардом Шмидтом из Германии завоевали по бронзовой медали. У Новоселова - серебро, а чемпионом Европы стал Янник Боррель из Франции.

Чемпионат Европы по фехтования проходил в Сербии с 16 по 21 июня.