Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Бирмингеме

Украинка уверенно в двух партиях обыграла француженку Корне.

В Бирмингеме (Великобритания) завершился матч 2-го круга теннисного турнира серии WTA Nature Valley Classic, в котором встречались украинка Элина Свитолина и Ализе Корне из Франции.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час и 21 минуту. И практически на протяжении всего времени игры украинка имела ощутимое преимущество над соперницей.

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В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) - Мария Бузарнеску (Румыния).

Кроме того, завтра свой матч 2-го круга проведет еще одна украинка Леся Цуренко, которой предстоит сыграть с Дарьей Касаткиной из России.

Как сообщал УНИАН, турнир в Бирмингеме проходит с 16 по 24 июня.