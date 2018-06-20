Аргентинского теннисиста дисквалифицировали на 6 лет за "договорняки"

16:07, 20 июня 2018
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Кикера дисквалифицировали после долгого расследования дела / GoTennis

Аргентинец был признан виновным в манипулировании результатами двух поединков серии Challenger в 2015 году, сообщает Isport.

Дисквалификация Кикера началась с 24 мая.

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Наивысшего места в мировом рейтинге ATP аргентинец добился в середине 2017 года, когда занимал 78-ю позицию. Он выиграл десять турниров в одиночном разряде и семь парных титулов на мужских турнирах серии ITF.

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Теги: #теннис#договорные матчи в теннисе#дисквалификация