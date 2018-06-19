Сборная Украины завоевала 5 медалей на чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу
В канадском Калгари завершился чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу среди взрослых, юниоров и юниорок, юношей и девушек.
Сборная Украины вернулась с соревнований, имея в своем активе 5 наград! Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.
Татьяна Щавинская (юниоры) завоевала золото и установила рекорд Европы в сумме трех упражнений и рекорд мира в жиме лежа.
Читайте такжеЧемпионка Всемирных игр Лариса Соловьева: Когда-то давно подсчитала, что за одну тренировку поднимаю до 20 тонн. Но сейчас таких подсчетов уже не веду
Антон Бирук (юноши) завоевал «малое золото» в приседаниях и становой тяге, а также большую золотую медаль в сумме троеборья.
София Рудь (юниоры) завоевала серебро в весовой категории до 63 кг с бронзой в жиме и серебро в тяге и приседаниях, а также установила рекорд Европы среди юниоров в тяге.
Станислав Здробилко завоевал золото в жиме и серебро в приседании, но не сделал ни одной результативной попытки в тяге. Дмитрий Вовк завоевал золото в жиме лежа.
Среди юношей бронзовые медали по сумме и в каждом из трех упражнений завоевал Игорь Оробец (105 кг).
Екатерина Ткачук (63 кг) выступала среди девушек и стала бронзовым призером чемпионата мира, завоевав серебро в приседаниях и золото в жиме лежа с новым рекордом Европы в этом упражнении.
Алексей Вишницкий в открытой возрастной категории завоевал две «малые бронзы» - в приседаниях и тяге.