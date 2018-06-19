Свитолина и Цуренко выиграли свои матчи на теннисном турнире в английском Бирмингеме

Украинские спортсменки вышли во второй круг соревнований.

В Биримингеме (Великобритания) завершились матчи первого круга теннисного турнира Nature Valley Classic серии WTA с участием украинских теннисисток, в которых Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы.

Свитолина обыграла Донну Векич из Хорватии, а Цуренко Хизер Уотсон из Великобритании, сообщает официальный сайт соревнований.

Свитолина провела на корте полтора часа и матч запомнился большими перепадами в игре соперниц. Украинка выиграла первый сет 6:1, проиграла второй - 3:6, и все-таки сумела собраться на третью решающую партию, в которой вновь разгромила оппонентку - 6:1.

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В свою очередь, Цуренко выиграла свой матч в не менее напряженной борьбе, но в двух партиях - 7:6, 7:5. Концовки обеих партий, как видно, остались за нашей спортсменкой. Матч продолжался 54 минуты.

Во втором круге Свитолина сыграет с Ализе Корне из Франции, а Цуренко - с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) - Дарья Касаткина (Россия). Этот матч состоится позже.

Турнир в Бирмингеме проходит с 16 по 24 июня и является подготовительным к всемирно известному Уимблдонскому теннисному турниру.