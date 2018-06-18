Президент МОК Томас Бах: Украина всегда была важной составляющей мирового олимпизма

Бах напомнил, что Украина на самом деле одна из немногих стран, которая имеет два члена Международного Олимпийского Комитета – прославленных Олимпийских чемпионов Сергея Бубку и Валерия Борзова.

Президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах в своем видео-обращении по случаю 180-летия со дня рождения провозвестника современного олимпийского движения, легендарного выходца из Полтавского края Алексея Бутовского отметил:

«Украина всегда была важной составляющей мирового олимпизма. Каким еще может быть лучшее время, чтобы вспомнить ту важную роль, которую спорт играет на всех уровнях украинского общества? Именно здесь Национальный олимпийский комитет Украины проводит активную деятельность, чтобы сохранить идеи и наследие выдающихся личностей – Алексея Бутовского и Пьер де Кубертена», - сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Под великолепным руководством моего дорогого друга и коллеги Сергея Бубки Олимпийский комитет Украины продолжает распространять ценности спорта и дух олимпизма. Вы делаете замечательное дело, как для международного олимпийского движения, так и для своей Родины. Вам всегда удается пропагандировать олимпийский дух понимания и дружбы», - сказал Бах.

Он напомнил, что Украина на самом деле одна из немногих стран, которая имеет два члена Международного Олимпийского Комитета – прославленных Олимпийских чемпионов Сергея Бубку и Валерия Борзова.

«От вклада Бутовского в основание олимпийского движения до выдающихся успехов ваших спортсменов и вашего НОК сегодня – этой необычайной историей и богатыми спортивными традициями может гордиться каждый украинец», - добавил Томас Бах.