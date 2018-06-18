Украинец Говоров показал 5-й результат в истории плавании, выиграв престижную серию

Андрей Говоров победил на соревнованиях Mare Nostrum, выиграв все три этапа.

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл престижную серию Mare Nostrum, соревнуясь в дисциплине 50 метров баттерфляем.

Говоров выиграл все три этапа серии, которые проходили в Кане-ан-Русийон (Франция), испанской Барселоне и Монако. Об этом сообщает Swimswam.

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На финальном этапе в Монако украинец проплыл дистанцию с рекордным временем для этих соревнований - 22.53 секунды. Это новый рекорд серии Mare Nostrum, а также 5-е время в истории плавания.

Мировой рекорд принадлежит Рафаэлю Муньосу – 22,43 секунды, который он установил в 2009 году.

Напомним, ранее Говоров победил на двух первых этапах, показывая время 23,04 секунды в Кане-ан-Русийоне, и 23,22 секунды - в Барселоне.