Украинец Говоров показал 5-й результат в истории плавании, выиграв престижную серию
11:50, 18 июня 2018Другое
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Андрей Говоров победил на соревнованиях Mare Nostrum, выиграв все три этапа.
Андрей Говоров / Ola Vista Photography
Украинский пловец Андрей Говоров выиграл престижную серию Mare Nostrum, соревнуясь в дисциплине 50 метров баттерфляем.
Говоров выиграл все три этапа серии, которые проходили в Кане-ан-Русийон (Франция), испанской Барселоне и Монако. Об этом сообщает Swimswam.
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На финальном этапе в Монако украинец проплыл дистанцию с рекордным временем для этих соревнований - 22.53 секунды. Это новый рекорд серии Mare Nostrum, а также 5-е время в истории плавания.
Мировой рекорд принадлежит Рафаэлю Муньосу – 22,43 секунды, который он установил в 2009 году.
Напомним, ранее Говоров победил на двух первых этапах, показывая время 23,04 секунды в Кане-ан-Русийоне, и 23,22 секунды - в Барселоне.
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