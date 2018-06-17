Украинец Никишин выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

Для Никишина эта бронза стала второй в карьере на первенствах Европы.

Украинский шпажист Богдан Никишин добыл бронзу чемпионата Европы в Сербии.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В групповом раунде Никишин выиграл четыре боя из шести. В 1/32 финала Богдан победил Жомбора Баньяи из Венгрии (13:8), затем обыграл Вадима Анохина из России (11:7), в 1/8 финала – итальянца Марко Фикера (3:2), а в 1/4 – немца Лукаса Беллманна (15:12).

В полуфинале украинец проиграл двукратному чемпиону мира Николаю Новоселову из Эстонии (9:10).

Для Никишина эта бронза стала второй в карьере на чемпионатах Европы, ранее он выигрывал ее в 2016 году.