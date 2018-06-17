Украинец Гузев впервые успешно отстоял титул чемпиона WWFC в среднем весе

Наш спортсмен победил опытного бразильского бойца.

В киевском Дворце спорта состоялся масштабный международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 11.

В рамках самого жаркого ММА-события этого лета в украинских ММА, которое запомнится разнообразием ярких развязок и неожиданных результатов, прошли 14 поединков, в том числе три – за престижные титулы чемпиона мира по версии WWFC.

В соглавном событии турнира 35-летний сумчанин Сергей Гузев впервые успешно отстоял титул чемпиона в среднем весе (до 84 кг), справившись с опасным бразильцем Вагнером Силвой. О высоком уровне претендента говорил опыт выступлений в сильнейшем промоушене мира UFC, и бой оправдал ожидания, выдавшись очень упорным и пройдя всю дистанцию. Уже в первом раунде Гузев имел возможность записать на счёт досрочную победу, отправив Силву в нокдаун и приступив к добиванию. Бразилец сумел восстановиться и в дальнейшем оказывал украинцу серьёзнейшее сопротивление, но всё же не смог отобрать титул. По итогам пяти раундов мнения судей разделились в пользу Сергея.

Нового чемпиона обрёл полутяжёлый дивизион WWFC: вакантный титул достался уроженцу грузинского Батуми Роману Долидзе, соперничал с которым бразилец Эдер де Соуза. Начало поединка прошло в равной борьбе без чьего-либо превосходства. Во втором раунде бразилец оживился и дважды побеспокоил Романа плотными ударами ногой. Тем неожиданнее получилась развязка: Долидзе оттеснил соперника к сетке и буквально вонзил ему в голову мощнейшее попадание справа. Эдер рухнул на настил, не подавая признаков сознания — нокаут.

К сожалению, финальный аккорд прошедшего шоу не порадовал украинских болельщиков, обернувшись неожиданным поражением «Птицы Феникс» Светланы Гоцык, которая проводила вторую защиту чемпионского титула в минимальном весе (до 52 кг). Оба прошлогодних выступления Светланы во Дворце спорта получились, как под копирку, интригующими и бескомпромиссными, сделав её настоящей любимицей украинской публики. На этот раз, однако, всё сразу пошло не так и завершилось фиаско уже в первом раунде. Претендентка из Чехии Магдалена Сормова решительно пошла на Гоцык, сблизилась и перевела в партер, где сразу же заняла доминирующую позицию. Нанеся серию ударов в голову, Магдалена вышла на рычаг локтя и вынудила украинку постучать в знак сдачи.

В главных боях андеркарда молдаванин Михаил Котруцэ сделал ещё один шаг к титульному бою, вырвав победу по очкам в одном из лучших боёв турнира у киргиза Актилека Жумабека, а бывший претендент на чемпионское звание WWFC белорус Михаил Одинцов уже в первом раунде остановил представителя Азербайджана Гасана Азизова.

Результаты всех поединков WWFC 11:

Богдан Куделя (3-1; Украина) — ТКО 2 (технический нокаут) — Олег Плотник (3-2; Украина)

Рабил Сабирли (2-3-1; Таджикистан) — ТКО 2 (технический нокаут) — Турал Ахмедов (0-1; Азербайджан)

Алексей Федонов (5-2; Украина) — SBM 1 (болевой приём) — Роман Михальский (0-2; Украина)

Дмитрий Красников (5-3-1; Украина) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Владимир Стрельченко (1-1; Украина)

Андрей Белых (1-0; Украина) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Виталий Онищенко (5-4; Украина)

Игорь Потеря (6-2; Украина) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Никита Булыга (3-2; Украина)

Алёна Рассохина (10-4; Украина) — SBM 1 (болевой приём) — Саманта Жан-Франсуа (4-4; Франция)

Фелипе да Силва Майя (3-0; Бразилия) – SBM 1 (болевой приём) — Иван Дзябенко (6-0; Украина)

Михаил Одинцов (10-2; Беларусь) — ТКО 1 (технический нокаут) — Гасан Азизов (4-1; Азербайджан)

Ринат Саякбаев (8-3-1; Кыргызстан) — КО 1 (нокаут) — Андрей Красников (14-4; Украина)

Михай Котруцэ (9-1; Молдова) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Актилек Жумабек (11-6; Кыргызстан)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 93 кг

Роман Долидзе (4-0; Грузия) — КО 2 (нокаут) — Эдер де Соуза (15-4; Бразилия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг

Сергей Гузев (18-3; Украина) — SD 5 (по очкам раздельным решением судей) — Вагнер Силва (6-3; Бразилия)

Бой за титул чемпионки мира по версии WWFC в весе до 52 кг

Магдалена Сормова (5-1; Чехия) — SBM 1 (болевой приём) — Светлана Гоцык (10-3; Украина)