Украинские теннисистки Свитолина и Цуренко получили соперниц на турнире в Бирмингеме

Соревнования на кортах с травяным покрытием пройдут с 18 по 24 июня.

Две украинских теннисистки - Элина Свитолина и Леся Цуренко - сегодня узнали имена соперниц на турнире в Бирмингеме.

Свитолина, сеянная на турнире под 2-м номером, проведет поединок против хорватки Донны Векич, сообщает SportArena.

Прежде теннисистки трижды встречались между собой, и в каждом из случаев победу добывала Элина. Вчера сообщалось, что лучшая теннисистка Украины получила wild card, дающий право участвовать на турнире в Бирмингеме.

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А вот Леся Цуренко первый матч на травянном покрытии проведет против британки Хизер Уотсон. В прошлом сезоне украинка уступила своей будущей сопернице на турнире в Истборне.

Ранее стало известно об участии еще одной представительницы от Украины Катерины Бондаренко. Ей предстоит встреча с британкой Тарой Мур.

Турнир в Бирмингеме пройдет с 18 по 24 июня. Призовой фонд соревнований составляет 885 тысяч долларов, а его действующей чемпионкой является чешская теннисистка Петра Квитова.