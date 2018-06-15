Лучшая теннисистка Украины и 5-я ракетка мира Свитолина начала подготовку к Уимблдону-2018

13:24, 15 июня 2018
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Свитолина начала подготовку к Уимблдонскому турниру / instagram.com

Спортсменка начала подготовку к самому престижному соревнованию в этом виде спорта в своем доме, в Лондоне, сообщается в личном аккаунте Instagram Свитолиной. 

Помогает Элине готовится к важнейшему турниру, а заодно и сама готовится к соревнованиям, подруга Свитолиной по национальной команде Ольга Савчук.

Кроме тренировок в планах Свитолиной также значится выступление на подготовительном турнире в Бирмингеме, куда она получила специальное приглашение (wild-card), так как изначально... забыла заявиться.

Уимблдон-2018 состоится в знаменитом предместье Лондона со 2 по 15 июля.   

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Теги: #Элина Свитолина#Уимблдон