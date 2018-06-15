Лучшая теннисистка Украины и 5-я ракетка мира Свитолина начала подготовку к Уимблдону-2018

Турнир в знаменитом предместье Лондона в нынешнем году пройдет со 2 по 15 июля.

Лучшая теннисистка Украины, занимающая 5-е место в мировом рейтинге, Элина Свитолина начала подготовку к Уимблдонскому турниру.

Спортсменка начала подготовку к самому престижному соревнованию в этом виде спорта в своем доме, в Лондоне, сообщается в личном аккаунте Instagram Свитолиной.

Помогает Элине готовится к важнейшему турниру, а заодно и сама готовится к соревнованиям, подруга Свитолиной по национальной команде Ольга Савчук.

Кроме тренировок в планах Свитолиной также значится выступление на подготовительном турнире в Бирмингеме, куда она получила специальное приглашение (wild-card), так как изначально... забыла заявиться.

Уимблдон-2018 состоится в знаменитом предместье Лондона со 2 по 15 июля.