Украинская легкоатлетка Стуй выиграла с рекордом турнир во Франции и отобралась на ЧЕ

11:19, 15 июня 2018
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Стуй выиграла легкоатлетический турнир во Франции в забеге на 100 метров / facebook.com/kristina.stuy

Украинка пробежала стометровку с результатом 11,26 секунд, показав лучший результат сезона и утсановив рекорд турнира, сообщает SportArena.

Также Стуй выполнила норматив чемпионата Европы, который с 7 по 12 августа пройдет в Берлине.

Несколько дней назад спортсменка установила личный рекорд, пробежав стометровку в Греции на 11,20 секунд. Однако этот результат официально зафиксирован не был, поскольку во время забега ветер значительно превышал норму и дул со скоростью 4,1 м/с.

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Теги: #сборная Украины#легкая атлетика#чемпионат Европы