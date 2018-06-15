Украинская легкоатлетка Стуй выиграла с рекордом турнир во Франции и отобралась на ЧЕ
11:19, 15 июня 2018Другое
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Украинка показала лучший результат сезона а также установила рекорд турнира
Стуй выиграла легкоатлетический турнир во Франции в забеге на 100 метров / facebook.com/kristina.stuy
Украинская бегунья Кристина Стуй выиграла легкоатлетические соревнования во Франции.
Украинка пробежала стометровку с результатом 11,26 секунд, показав лучший результат сезона и утсановив рекорд турнира, сообщает SportArena.
Также Стуй выполнила норматив чемпионата Европы, который с 7 по 12 августа пройдет в Берлине.
Несколько дней назад спортсменка установила личный рекорд, пробежав стометровку в Греции на 11,20 секунд. Однако этот результат официально зафиксирован не был, поскольку во время забега ветер значительно превышал норму и дул со скоростью 4,1 м/с.
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