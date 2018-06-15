Украинская легкоатлетка Стуй выиграла с рекордом турнир во Франции и отобралась на ЧЕ

Украинка показала лучший результат сезона а также установила рекорд турнира

Украинская бегунья Кристина Стуй выиграла легкоатлетические соревнования во Франции.

Украинка пробежала стометровку с результатом 11,26 секунд, показав лучший результат сезона и утсановив рекорд турнира, сообщает SportArena.

Также Стуй выполнила норматив чемпионата Европы, который с 7 по 12 августа пройдет в Берлине.

Несколько дней назад спортсменка установила личный рекорд, пробежав стометровку в Греции на 11,20 секунд. Однако этот результат официально зафиксирован не был, поскольку во время забега ветер значительно превышал норму и дул со скоростью 4,1 м/с.