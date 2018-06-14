Украинский пловец Говоров выиграл 2 золота на этапах соревнований серии "Маре Нострум"

Третий этап "Маре Нострум" пройдет 16-17 июня в Монте-Карло.

Украинский пловец Андрей Говоров одержал сразу две победы на дистанции 50 метров баттерфляем на двух этапах соревнований серии «Маре Нострум» по плаванию.

На первом этапе «Маре Нострум» во французском городе Кане-ан-Русийон Андрей Говоров победил с результатом 23,04 секунды.

13-14 июня в Барселоне проходит Кубок Барселоны-2018, который является вторым этапом «Маре Нострум» по плаванию. Андрей снова завоевал золото, на этот раз с результатом 23,22 секунды. Об этом сообщил сайт Федерации плавания Украины.

Впереди третий этап «Маре Нострум», который состоится 16-17 июня в Монте-Карло.

Отметим, что в середине апреля Говоров стал чемпионом Украины на дистанции 50 метров вольным стилем.