Свитолина не сыграет в дебютном розыгрыше турнира WTA в Москве
Украинская теннисистка Элина Свитолина не примет участие в теннисном турнире на грунтовом покрытии в Москве, где была изначально заявлена.
В декабре прошлого года во время презентации нового турнира серии WTA International в списке участниц турнира была объявлена Свитолина, сообщает Большой теннис Украины.
Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина. С заявочным листом вы можете ознакомиться здесь.
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24-летняя Козлова вернулась в тур в конце мая после того, как пропустила два месяца из-за травмы колена, а 21-летняя Калинина в этом сезоне пока играла исключительно на грунте.
Соревнования WTA "Moscow River Cup" впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона.
Турнир "Moscow River Cup" заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).