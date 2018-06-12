Жители швейцарского Сьона отказались принимать Олимпиаду

Игры 2026 года точно не пройдут в Швейцарии.

В швейцарском кантоне Вале состоялся референдум, посвященный возможному проведению в Сьоне Олимпийских игр 2026 года.

54 процента жителей кантона проголосовали против выделения властями 100 млн швейцарских франков на поддержку заявки Сьона, сообщает Sport.ua со ссылкой на Inside the Games.

61 процент жителей Сьона также проголосовал «против».

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Оргкомитет заявки заявил, что «вернет мандат на организацию Олимпийских и Паралимпийских игр, который был выделен НОК Швейцарии, и будет готовиться к расформированию».

На проведение Олимпиады-2026 претендуют Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д’Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), и Турция (Эрзурум). Саппоро может отозвать заявку, чтобы претендовать на Игры-2030.

19 сентября 2019 года Международный олимпийский комитет (МОК) выберет столицу зимних Игр 2026 года.