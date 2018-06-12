Украинская теннисистка Свитолина о своих милионных заработках: доходы от рекламы приближаются к доходам от призовых

Лучшая теннисистка Украины рассказала о своих доходах в телеинтервью.

Лучшая теннисистка Украины и 5-й номер мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации Элина Свитолина рассказала, что ее доходы от рекламы приближаются к доходам от призовых.

Об этом украинская теннисистка рассказала в интервью телеканалу "112", сообщает Апостроф.

"Приближаются ли доходы от спонсоров к призовым за год? Да, они приближаются (смеется). Я, если честно, сильно на этом не зацикливаюсь, потому что для меня самое важное – мои результаты и те титулы, которые я хочу и стремлюсь выиграть", - сказала Свитолина.

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Отметим, что за 2017 год Свитолина заработала рекордные для себя 3 263 316 долларов в качестве призовых.

Также Свитолина призналась, что из мировых брендов крупнейшие контракты у нее с компаниями Nike и Wilson.

Неделю назад украинка выбыла из борьбы в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Спортсменка еще ни разу не выигрывала турнир серии Большого шлема.