Свитолина потеряла место в Топ-4 рейтинга лучших теннисисток мира

Украинка потеряла рейтинговые очки из-за раннего вылета на Ролан Гаррос.

Украинка Элина Свитолина потеряла четвертую строчку в рейтинге WTA - ведущих теннисисток планеты.

В обновленном рейтинге WTA, который опубликован в понедельник, украинка опустилась с четвертой строчки на пятую. Напомним, что Свитолина не смогла защитить прошлогодние очки на Ролан Гаррос, прекратив борьбу в третьем круге. Прошлогодний результат Элины - выход в четвертьфинал.

Таким образом, Свитолина уступила четвертое место американке Слоун Стивенс - финалистке нынешнего Открытого чемпионата Франции.

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Леся Цуренко, в свою очередь, смогла повторить личный рекорд на турнирах серии Большого шлема и дошла до четвертого круга, где на отказе уступила Гарбинье Мугурусе из Испании. Благодаря неплохому выступлению в Париже, украинская теннисистка прибавила сразу пять позиций и теперь занимает 34-е место.

Катерина Козлова также улучшила положение в мировом рейтинге и поднялась с 67-й на 65-ю строчку. Еще одна украинка Катерина Бондаренко не преодолела первый раунд Ролан Гаррос и опустилась на девять позиций, занимая 90-е место.

Что касается первой десятки WTA, то лидером рейтинга остается румынка Симона Халеп, взявшая на Ролан Гаррос первый титул Большого шлема. Второе место занимает датчанка Каролин Возняцки, а третье – Мугуруса.