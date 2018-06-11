Надаль не позволил Федереру вернуться на первое место в рейтинге АТР

Победа на Ролан Гаррос сохранила 32-летнему испанцу звание первой ракетки мира.

Испанец Рафаэль Надаль сохранил за собой звание первой ракетки мира в обновленном рейтинге ATP.

Испанский теннисист вчера вечером в 11-й раз в карьере выиграл на Ролан Гаррос и по количеству титулов на турнирах Большого Шлема (17) приблизился к Роджеру Федереру (20).

Федерер сохранил за собой второе место в рейтинге, а замыкает тройку немец Александр Зверев.

Ведущие украинские теннисисты ухудшили свои позиции. Первая ракетка Украины Александр Долгополов опустился на семь позиций. Из-за травмы украинец снялся с Ролан Гаррос и из-за потерянных очков теперь занимает 62-ю позицию.

Сергей Стаховский сумел преодолеть квалификацию и дойти до второго круга Открытого чемпионата Франции, однако все равно опустился на шесть строчек и остановился на 133-м месте.

Лишь Илья Марченко, несмотря на поражение в квалификации Ролан Гаррос, поднялся на три позиции и теперь занимает 276-ю строчку.