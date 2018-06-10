Сборная Украины завоевала 4 медали чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ

На счету украинских спортсменов - два серебра и две бронзы.

Украинские гребцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который сегодня завершается в Белграде.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Медальный почин для украинских спортсменов сделала каноэ-четверка в составе Андрея Рыбачка, Юрия Вандюка, Олега Боровика и Александра Сивкова, которая завоевала серебро на дистанции 500 метров благодаря мощному финишу (на отметке «250» украинцы шли 5-ми).

Готовил экипаж к соревнованиям олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Юрий Чебан, который сейчас возглавляет тренерский штаб сборной Украины.

Бронзовую награду в этот же день завоевала Людмила Лузан, показав свой лучший результат в карьере на дистанции 500 метров – 2.07,173.

В воскресенье украинские гребцы завоевали еще две награды. Третья медаль сборной - на счету байдарочника Олега Кухарика, который представляет Полтавскую область. Он пополнил свою коллекцию серебром чемпионата Европы на дистанции 500 м – 1.37,333.

Четвертую медаль сборной принес дуэт Дмитрий Янчук и Тарас Мищук, которые взяли «бронзу» на дистанции 500 метров. Украинцы проиграли серебряным призерам – российскому дуэту Павлов/ Петров - лишь 0,04 секунды.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходил с 8-го по 10 июня.