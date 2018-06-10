15-летняя украинка Лопатецкая выиграла профессиональный теннисный турнир ITF

В решающем матче Дарья Лопатецкая одолела болгарскую спортсменку, которая старше ее на 10 лет

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала триумфатором турнира ITF в Турции.

В решающем поединке Лопатецкая одолела представительницу Болгарии Юлию Стаматову со счетом 6:2, 7:6, сообщает сайт турнира.

Интересно, что соперница Дарьи в финале оказалась старше ее на 10 лет. Лопатецкая выиграла 15 тысяч долларов и получит свои первые очки в рейтинге WTA.

Дарья стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая победила в финале профессионального турнира.