15-летняя украинка Лопатецкая выиграла профессиональный теннисный турнир ITF

14:51, 10 июня 2018
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Дарья Лопатецкая / btu.org.ua

В решающем поединке Лопатецкая одолела представительницу Болгарии Юлию Стаматову со счетом 6:2, 7:6, сообщает сайт турнира.

Интересно, что соперница Дарьи в финале оказалась старше ее на 10 лет. Лопатецкая выиграла 15 тысяч долларов и получит свои первые очки в рейтинге WTA.

Дарья стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая победила в финале профессионального турнира.

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Теги: #Дарья Лопатецкая