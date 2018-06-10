Украинка Мотричко завоевала серебро на этапе Кубка мира по шашкам-100 в Будапеште

До этого на чемпионате мира по блицу в Венгрии украинка завоевала сразу три медали - два серебра и одну бронзу.

Украинка Виктория Мотричко завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира по шашкам-100, который проходил в Будапеште с 3-го по 9 июня.

Об этом сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

Старт турнира не задался для нашей спортсменки - Виктория потерпела два поражения в первых четырех турах.

Скорее, сказалась сверхнасыщенная программа на проходившем за неделю до этого чемпионате мира по блицу в Венгрии, где Мотричко завоевала сразу три медали в трех видах программы - два серебра и одну бронзу.

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Виктория пришла в чувства и выдала блестящую концовку этапа Кубка мира - сначала победила серебряную призерку чемпионата Голландии Эстер ван Муйен, а позже так же уверенно разобралась с крепким международным мастером Бастианом Мессемакером.

По итогам турнира у Виктории Мотричко - 4 победы, 2 поражения и 3 ничьи. Выиграв дважды в последних двух турах, украинка поделила 1-2 место в зачете среди женщин. По дополнительным критериям Вика стала второй. Первая - Ольга Федорович (Беларусь), а на третьем месте ее сестра Дарья Федорович (Беларусь).

После возвращения в воскресенье, 10 июня в родную Одессу Виктория Мотричко не долго будет восстанавливаться, и уже 17 июня отправится в Голландию на очередной этап Кубка Мира.