Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Турции в последнем матче Adriatic Cup-2018

У команды Ивана Фучеджи одна победа и два поражения на турнире в Италии.

Сборная Украины по гандболу завершила свои выступления на турнире четырех команд Adriatic Cup-2018 в Италии.

Игра завершилась со счетом 24:30, сообщает Xsport

Команда Ивана Фучеджи стартовала на турнире в Италии с победы над Латвией (29:22), во втором туре проиграла Италии (23:28) и вот сегодня, в последний день соревнований, уступила Турции, для которой это были первые очки на турнире.

Победитель Adriatic Cup-2018 определится сегодня позже вечером в поединке Италия – Латвия.

Турнир в Италии стал для сборной Украины этапом подготовки к отбору на чемпионат Европы-2020.