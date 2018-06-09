Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Турции в последнем матче Adriatic Cup-2018

20:07, 09 июня 2018
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Украинские гандболисты проиграли команде Турции / facebook.com/pallamano/

Игра завершилась со счетом 24:30, сообщает Xsport

Команда Ивана Фучеджи стартовала на турнире в Италии с победы над Латвией (29:22), во втором туре проиграла Италии (23:28) и вот сегодня, в последний день соревнований, уступила Турции, для которой это были первые очки на турнире.

Победитель Adriatic Cup-2018 определится сегодня позже вечером в поединке Италия – Латвия.

Турнир в Италии стал для сборной Украины этапом подготовки к отбору на чемпионат Европы-2020.

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Теги: #сборная Украины гандбол